Tarsus Belediyesinde çocuklar söz sahibi oldu - Son Dakika

Tarsus'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tarsus Belediye Başkanlığı koltuğuna Lütfiye Benli İlkokul 2-A sınıfı öğrencisi Bayram Demir ve Medine Konu oturdu. Öğrenciler Başkan Bozdoğan'a talep ve isteklerini aktardı.

Lütfiye Benli İlkokulu 2-A sınıfından Medine Konu ve Bayram Demir, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde öğretmenleri ile Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı ziyaret etti. Başkan Bozdoğan, öğrencilerle sohbet ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

7 yaşındaki Bayram Demir ve Medine Konu, Başkan Bozdoğan'a talep ve isteklerini anlatarak, Tarsus'ta çocuk olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti. Okullarla fazla ilgilenilmesini, her okula spor salonları ve çevre düzenlemesi yapılmasını isteyen çocuklar, sokak hayvanlarını da unutmayarak, onlar için de sıcak ve sağlıklı barınaklar yapılmasını talep etti. Başkan Bozdoğan öğrencilere duyarlı isteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, eğitim hayatları boyunca başarılar diledi. Çocuklar büyüyünce doktor olmak istediklerini ileterek Başkan Bozdoğan'a sevgilerini dile getirdi. Çocukların, ülkenin geleceği olduğunu kaydeden Bozdoğan, "Görüyoruz ki, artık yeni yetişen nesil gerçekten bu milletin, bu devletin geleceği için umut veriyor. Gençlerimize, çocuklarımıza güveniyorum. Bizim bu tip yaptığımız vazifeleri, gelecekte onların da yapacağına inanıyorum. Geleceğimiz sizlere emanet. İyi ki sizin gibi çalışkan, ülkesini seven çocuklarımız var" dedi.

"Tarsus'ta çocuk olmak güzel"

Öğrencilerden Bayram Demir, Tarsus'ta bulunan çocukları temsil ettiğini belirterek, "Tarsus'ta çocuk olmak çok güzel. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum. Temsil ettiğim tüm çocukların adına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyorum. Bugün koltuğuna oturmama izin veren Başkanımız Haluk Bozdoğan'a da saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum" diye konuştu. - MERSİN