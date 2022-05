Tarsus Belediyesinden gazilere Doğu Anadolu gezisi

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, ilçede yaşayan gaziler için Sarıkamış şehitleri anısına Sarıkamış gezisi düzenledi. Gaziler, Sarıkamış'ın yanı sıra Kars, Sivas, Erzincan ve Erzurum'u da gezdi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gazilere ve gazi yakınlarına yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler devam ediyor. Bu çerçevede, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şubesi ve Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Tarsus Şubesi üyeleri Tarsuslu gazilere, Sarıkamış şehitleri anısına Kars Sarıkamış gezisi organize edildi. Etkinlikte, yol güzergahında bulunan Sivas, Erzincan ve Erzurum'u da ziyaret etme imkanı bulan ve yol boyunca keyifli saatler geçiren gaziler, bölgenin kültürel ve tarihi yapılarını gezdi.

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Polat'ın da katıldığı gezide, gaziler ve gazi yakınları ziyaretlerde keyifli vakit geçirdi. Gaziler, Sivas Kongre Binası, kentte bulunan tarihi yapılar ve camileri ziyaret etti. Erzincan da ise Yeraltı Bakırcılar Çarşısı ve tarihi yerler ziyaret edildi. Ardından Erzurum iline varan gaziler, burada bulunan Üç Kümbetler, Ulu Cami ve Çifte Minare, Lala Paşa Cami, Taşhan Oltutaşı İmalatçılar Çarşısı ve son olarak da Kurtuluş Savaşının kritik noktalarından biri olan Erzurum Kongresinin yapıldığı binayı ziyaret etti.

"Bizleri onurlandıran bir organizasyon oldu"

Tarsus Belediyesi tarafından gazilerin sosyal ve kültürel anlamda destekleyici faaliyetlerde bulunmaları amacıyla düzenlenen gezilerden memnuniyet duyduklarını belirten gaziler, "Böyle bir organizasyonu gerçekleştiren Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a çok teşekkür ederiz, bizleri onurlandıran bir organizasyon oldu. Burada bulunmak çok güzel, insanın tüyleri diken diken oluyor, çünkü her yerde, gezdiğimiz her alanda tarihin derinliklerine iniyoruz. Belki de belediyemiz bize bu imkanı vermeseydi bu güzel tarihi güzellikleri hiç göremezdik. Kars Sarıkamış için ayrıca heyecanlıyız. Buradaki ziyaretlerimizin ardından asıl rotamıza gideceğiz. Her şey için Tarsus Belediyesine teşekkür ederiz" dediler. - MERSİN