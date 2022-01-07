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Tarsus'ta 11 noktada mahalle mutfağı - Son Dakika

Tarsus'ta 11 noktada mahalle mutfağı

07.01.2022 10:05
Tarsus'ta 11 noktada mahalle mutfağı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplam 30 noktada 3,5 TL'ye 3 çeşit yemek sunulan Mahalle Mutfakları Projesi, Tarsus'ta da 11 noktada verdiği hizmetle vatandaşların sofralarına bereket oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplam 30 noktada 3,5 TL'ye 3 çeşit yemek sunulan Mahalle Mutfakları Projesi, Tarsus'ta da 11 noktada verdiği hizmetle vatandaşların sofralarına bereket oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 2020 yılı Mart ayında başlatılan Mahalle Mutfakları Projesiyle, dezavantajlı mahalleler başta olmak üzere, önemli noktalarda ve devlet üniversitelerinin bulunduğu alanlarda 3,5 TL'ye 3 çeşit yemek dağıtımı yapılıyor. Tarsus'ta da 11 noktada yemekler yurttaşlara ulaştırılıyor. Tarsus'un dezavantajlı yerleşim yerleri arasında yer alan Barbaros Mahallesi'nde, vatandaşlardan gelen talep üzerine Büyükşehir Belediyesi mobil mutfak tırı da hizmet verdi. Mahallenin ana arteri konumundaki yol üzerinde konuşlanan tırdan hem Barbaros Mahallesi sakinleri hem de yakın çevresinde bulunan diğer yerleşim yerlerindeki vatandaşlar faydalandı.

Tarsus'ta Mithatpaşa, Girne, Çağlayan ve Fahrettinpaşa mahallelerinde sabit noktalarda, Barbaros, Eski Ömerli, Yeşilyurt, Şahin, Öğretmenevi önü ve Kırklarsırtı mahallelerinde ise mobil araçlarla lezzetli yemekler, hem hafta içi hem de hafta sonu vatandaşlara sunuluyor. Tarsus Üniversitesi önünde bulunan sabit nokta da hafta içi yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. - MERSİN

Tarsus'ta 11 noktada mahalle mutfağı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Tarsus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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