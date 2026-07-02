Tarsus'ta atıl pazar yeniden hizmete açıldı - Son Dakika
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Tarsus'ta atıl pazar yeniden hizmete açıldı

Tarsus\'ta atıl pazar yeniden hizmete açıldı
02.07.2026 14:22  Güncelleme: 14:24
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Mersin Tarsus'ta 4 yıldır atıl olan Altaylılar Mahallesi semt pazarı, belediye tarafından yeniden düzenlenerek halkın kullanımına sunuldu. Başkan Ali Boltaç, pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Altaylılar Mahallesi'nde yaklaşık 4 yıldır atıl durumda bulunan semt pazarı, Tarsus Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek hizmete açıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, hizmete giren semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar yerinin ilk günden yoğun ilgi görmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Boltaç, daha sonra Altaylılar Mahalle Muhtarı Yeliz Bozkurt'u ziyaret ederek mahalledeki ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Altaylılar Mahallesi'nde yeniden hizmete açılan semt pazarıyla vatandaşların meyve ve sebze ihtiyaçlarını mahalleden ayrılmadan karşılayabileceği belirtildi.

Pazar yerinin yeniden hizmete kazandırılması sürecinde Pazarcılar Derneği Başkanı Mehmet Oktay, belediye birim müdürleri ve pazarcı esnafıyla istişarelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Ali Boltaç, benzer bir uygulamanın Şehitler Tepesindeki pazar yerinde de hayata geçirildiğini söyledi.

Göreve geldiklerinde vatandaşlardan ilk gelen taleplerden birinin sosyete pazarı olduğunu dile getiren Boltaç, "Bu talebi yerine getirdik. Ardından bölgede meyve ve sebze pazarına ihtiyaç olduğunu gördük. Bugün buradaki yoğun ilgi doğru bir adım attığımızı gösteriyor. Önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek çözüme kavuşturmaktır. Altaylılar Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Semt pazarının yeniden açılmasından memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakinleri ise alışverişlerini kendi mahallelerinde yapabilmenin kolaylık sağladığını ifade ederek Tarsus Belediyesine teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus'ta atıl pazar yeniden hizmete açıldı - Son Dakika

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