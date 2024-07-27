Tarsus\'ta Gastronomi Sokağı açılıyor

Yerel

Tarsus Belediyesi, ilçede bulunan Gastronomi Merkezini daha da ileri taşıyarak Siptilli Çarşısını Gastronomi Sokağına dönüştürüyor. Trafiğe kapatılacak olan sokak, Tarsus'un geleneksel lezzetlerini Türkiye çapında tanıtarak cazibe merkezi haline gelecek.

Tarsus, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bir şehir olarak, şimdi de gastronomi alanında adını duyurmak üzere. Siptilli Çarşısında açılan Gastronomi Merkezi, Tarsus'un geleneksel lezzetlerini Türkiye çapında tanıtarak şehre yeni bir simge kazandırıyor. Planlanan Gastronomi Sokağı ile araç trafiğine tamamen kapatılarak, sokak boyunca yer alacak restoranlar, kafeler ve dükkanlar, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunacak.

Yapılan çalışmayla, Tarsus'un yemek kültürünü tanıtmanın ötesinde, şehrin ekonomik ve sosyal hayatına da büyük katkılar sağlayacak. Kentin marka değeri yükselecek.

Tarsus'un kalbi: Gastronomi Sokağı

Tarsus'un canlanacak bir değere kavuşturacağını söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Biz mevcutta bulunan Gastronomi Merkezimiz ile yetinmekle kalmıyor, buna bir ivme kazandırıyoruz. Bu yüzden Gastronomi Sokağının önemi çok büyük. Yerel üreticiler ve esnaflar için yeni fırsatlar oluşturacak, turizmi canlandıracak ve Tarsus'un marka değerini yükseltecek. Ayrıca gastronomi tutkunlarını ve turistleri şehrimize çekecek, Tarsus'u uluslararası alanda tanınır hale getirecek" diyerek, tüm Tarsus halkını bu vizyonu gerçekleştirmek için birlik olmaya davet etti.

Başkan Boltaç Gastronomi Sokağının önemine değinerek, "Bu sokak, Tarsus'un gastronomi sahnesinde parladığı yer olacak. İnsanlar, sadece yemek yemek için değil, bu eşsiz atmosferi yaşamak için buraya akın edecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN