Tarsus\'ta Beyaz Baston Haftası\'nda farkındalık yürüyüşü

Tarsus'ta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşü, 'engel karanlıkta değildir' mesajıyla görme engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Tarsus Kaymakamlığı, Tarsus Belediyesi, Tarsus Engelliler Platformu, Tarsus Görme Engelliler Derneği ve Tarsus Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliğiyle, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. 'Engel karanlıkta değildir' anlayışıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekilerek erişilebilir bir yaşamın toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Etkinlik boyunca empati, duyarlılık ve farkındalık temaları ön plana çıktı.

Toplumun farklı kesimlerinden vatandaşların katılım sağladığı yürüyüşte, engellerin sevgi, anlayış ve birlikte hareket etme kültürüyle aşılabileceği mesajı verildi. Etkinlik, farkındalığın yalnızca bir günle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çeken ortak bir çağrıyla sona erdi. - MERSİN