Tarsus\'ta Karpuz Yüklü TIR Yangını

Yerel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halinde karpuz yüklü TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

Otoyol Tarsus- Pozantı istikameti Damlama bölgesinde özel bir firmaya ait E.G. yönetimindeki 31 HT 385 plakalı karpuz yüklü TIR'ın motor kısmında yangın çıktı. Sürücüsü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Kupa ve dorse kısmında etkili olan alevler, yol kenarında ki ağaçlık ve çalılık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hem araçta çıkan, hem de ağaçlık alana sıçrayan yangını söndürdü. Olayda maddi hasar oluştu.