Başkan Boltaç'tan kentsel dönüşüm müjdesi

04.02.2026 13:02  Güncelleme: 13:04
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşaat çalışmalarının başladığını duyurdu. Projede 446 konut ve 48 iş yeri yer alacak. Başkan Boltaç, projede hukuki ve teknik süreçlerin tamamlandığını belirtti.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, uzun süredir gündemde olan İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı.

Tarsus Belediye Meclisinin 2026 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ilgili müdürlükler ve komisyonlardan gelen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Geniş gündemle yapılan birleşimde; kentsel dönüşüm projelerinden çevre politikalarına, sosyal desteklerden kent sporuna kadar birçok konu ele alındı. Başkan Boltaç, alınan kararların Tarsus'un geleceği adına önemli bir yol haritası oluşturduğunu söyledi.

İsmetpaşa Kentsel dönüşümünde inşaat başladı

Toplantıda konuşan Başkan Boltaç, uzun süredir gündemde olan İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı. Boltaç, "Hukuki ve teknik tüm süreçleri tamamladık. Temel kazısına başladık" diyerek projede toplam 11 blokta 446 konut ve 48 iş yerinin yer alacağını ifade etti. Sözleşmelerin büyük bölümünün yenilendiğini vurgulayan Boltaç, "'Boynumun borcu' demiştim, bugün itibarıyla bu borcu ödemeye başladık" dedi.

Hafriyat ve dere yatakları için kritik uyarı

Son dönemde artan yağışların ardından kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Boltaç, dere yataklarına yapılan müdahalelerin ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekti. Boltaç, "Dere yataklarını hafriyatla doldurur, bu alanlarda yapılaşmaya izin verirsek bedelini hep birlikte öderiz. Suyun gideceği yol kapanırsa mağduriyet kaçınılmaz olur. Önceliğimiz her zaman can güvenliği ve kentimizin geleceğidir" diye konuştu.

Yeşil dönüşüm projelerine de değinen Boltaç, atıkların dere yataklarına veya uygun olmayan alanlara dökülmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Çağlayan Semt Pazarı bu yıl tamamlanacak

Çağlayan Semt Pazarı Projesine de değinen Başkan Boltaç, sağlıklı maliyet hesaplamaları nedeniyle ihalesi ertelenen projenin 2026 yılı bayındırlık fiyatlarıyla yeniden ele alındığını belirterek, "Bu yıl içerisinde çok güzel bir projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Gazipaşa Mahallesi için de yeni bir semt pazarı hedeflediklerini söyleyen Boltaç, en kısa sürede bu projeyi de başlatmayı planladıklarını ifade etti.

Araç filosuna takviye

Belediyenin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosunun güçlendirileceğini belirten Başkan Boltaç, damperli kamyon, servis aracı, ekskavatör, greyder ve çöp kamyonlarının filoya kazandırılmasının planlandığını açıkladı.

Tarsus İdman Yurdu için destek çağrısı

Tarsus İdman Yurdu'nun kent için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Boltaç, "Bu memleketin takımına herkesin sahip çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Burhanettin Kocamaz Stadyumunun belediyeye devredilmesi halinde bakım ve onarım çalışmalarını üstlenmeye hazır olduklarını ifade eden Boltaç, tesisin kentin milli serveti olduğunu söyledi.

Sosyal destekler ve üretici stantları

Sosyal destek çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Boltaç, haftanın üç günü sıcak çorba ikramının sürdüğünü söyledi. Ayrıca 13-14 Şubat tarihlerinde St. Paul Meydanında Sevgililer Günü kapsamında üretici stantları kurulacağını, başvuruların 'Alo 153' üzerinden alınacağını duyurdu. - MERSİN

