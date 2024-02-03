Tarsus\'ta Kentsel Tasarım ve Yenileme Projesi Devam Ediyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Tarsus'ta yürütülen 'Kentsel Tasarım ve Yenileme Projesi' tüm hızıyla sürüyor. Projenin 4. etabı kapsamında İsmetpaşa Bulvarı'nın İş Bankası ile Kleopatra Kapısına yakın bölümü ve Cengiz Topel Caddesi üzerinde yenileme çalışmaları tamamlandı.

Muvaffak Uygur Caddesi, Tarsu AVM ile Demirkapı arası, Demirkapı ile eski Kaymakamlık binası arasında kalan bölümde yürütülen ve bu alanlarda bitirilen 'Kentsel Tasarım ve Yenileme Projesi' ile Tarsus'un cadde ve bulvarları daha modern hale geliyor.

Görüntü kirliliğine neden olan havai iletim hatları yer altına alınan projede, asfalt zemin de tamamen yenileniyor.

"HALKIMIZA MODERN GÖRÜNÜMLÜ CADDELERİMİZİ SUNDUK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Harita Mühendisi olarak görev yapan Fethi Eroğlu, "Prestij projemizin 4. etabında İsmetpaşa Bulvarı ve Cengiz Topel Caddeleri'nde yenileme, kaldırım ve asfalt çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarımız kapsamında bin 600 metre bordür, 3 bin metre kare bazalt taş ile kaldırımlarımızı yenilemiş bulunmaktayız. Hattımız genelinde aydınlatma hatlarımız tümden yenilendi. Yağmursuyu hatlarıyla da su birikintilerinden kurtulmuş olduk. Bin 220 ton sıcak asfalt binder, 790 ton aşınma ile tüm hattımız sıcak asfaltla yenilendi. Yolun konforunu artırdık ve halkımıza modern görünümlü caddelerimizi sunmuş olduk" dedi.