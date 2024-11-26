Tarsus\'ta tehlike arz eden çatı malzemesi söküldü

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Mersin'in Tarsus ilçesinde tehlike arz eden çatı malzemesi itfaiye ekipleri tarafından söküldü

Son günlerde fırtına nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor. Tarsus merkez Şehitlertepesi Mahallesi 3680 sokaktaki bir apartmanın çatısında, fırtına sonrası yerinden sökülen ve tehlike arz eden metal parça Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kovalı araç aracılığıyla bulunduğu yerden söküldü. - MERSİN