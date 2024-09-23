Taşkesti Beldesi\'nde İlk Panayırda Ali Kınık Rüzgarı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi tarihinde ilk kez düzenlenen panayırda ünlü sanatçı Ali Kınık sahne aldı. Alanı tıklım tıklım dolduran vatandaşlar Ali Kınık'ın şarkılarına eşlik etti.

Taşkesti Beldesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Taşkesti Panayırı'nda ünlü sanatçı Ali Kınık sahne aldı. Konser etkinliğine MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Sekreteri İlhan Durak, Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, MHP İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Konser başlamadan saatler önce alana gelen vatandaşlar en önden yerlerini kaptı. Alanı dolduran vatandaşlar, Kınık'ın şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik ve Milletvekili İsmail Akgül, ünlü sanatçı Ali Kınık'a teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti. - BOLU