Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, 19 Ekim Muhtarlar Günü\'nde muhtarları ağırladı

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arlan, makamında ağırladığı muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarları, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arslan, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli temsilcileri arasında yer aldığını vurguladı.

Muhtarlık kurumunun demokrasinin temel yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Arslan, "Muhtarlık seçimlerinin temellerinin atıldığı Taşköprü'müzde, demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan kıymetli muhtarlarımızı belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Devletimiz ile milletimiz arasında gönül köprüsü kuran muhtarlarımız, vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanmasında önemli bir görev üstleniyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Ayrıca 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Taşköprü ilçesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Mahalle ve Köy Muhtarları Dernek Başkanı İlker Acar ile muhtarlar, siyasi parti temsilcileri katıldı.