Başkan Arslan: "Taşköprü\'yü geleceğe taşıyan adımları atıyoruz"

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü Belediye Meclisinde yaptığı açıklamasında ilçeyi geleceğe taşıyan adımlar attıklarını söyledi.

Taşköprü Belediyesi, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği yatırımlar, sosyal projeler ve altyapı çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ederken, 2026 yılı için de güçlü ve kalıcı eserleri kapsayan vizyon projelerini kamuoyuyla paylaştı. Taşköprü Belediye Meclisinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "her adımda hizmet, her adımda kalıcı eser" anlayışıyla yürütülen çalışmaların Taşköprü'nün bugününe olduğu kadar yarınına da değer kattığını vurguladı.

Yürütülen hizmetler ve yaşam kalitesindeki artışın somut göstergesi olarak ilçe nüfusunun yükseldiğini söyleyen Başkan Arslan, "2024 yılında 15 bin 587 olan Taşköprü nüfusu, 2025 yılı itibarıyla 16 bin 696'ya çıkarak bin 109 kişilik artış gösterdi. Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde ilçenin dört bir yanında yol, asfalt ve tretuvar çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda; 15 bin metrekare parke taşı, 5 bin 500 metre bordür, 3 bin metrekare karo taşı, 300 metre beton oluk yaptık. Bu sayede cadde ve sokaklar daha güvenli, konforlu ve estetik bir yapıya kavuşturuldu. Kış aylarında ise olumsuz hava şartlarına karşı tuzlama ve karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile KASMİB destekleriyle belediye araç filosuna yaklaşık 15 milyon TL değerinde 3 yeni çöp toplama aracı kazandırdık. Atıksu Arıtma Tesisinde bakım-onarım çalışmaları yapılırken, sıfır atık bilincini artırmaya yönelik eğitimler, mobil atık getirme merkezleri ve geri dönüşüm çalışmalarını yaygınlaştırdık. 2025 yılı boyunca 95 su arızası, 623 kanalizasyon arızası giderildi. Yeni yapılan 42 binaya su ve kanalizasyon bağlantısı sağlandı. İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi aktif hale getirilerek modern otomasyon sistemiyle 7/24 kontrol altına alındı. İlçede bulunan 33 park ve yeşil alan baştan sona elden geçirilirken, yaklaşık 200 yeni ağaç toprakla buluşturuldu. Harmancık ve Tekke Mahallelerinde voleybol, basketbol ve halı sahaları içeren spor alanları hizmete sunuldu. Ethem Mahallesi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi kapsamında 3,5 km sıcak asfalt tamamlandı. Muzafferettin Gazi Hamamı modernize edilerek yeniden hizmete açıldı. Kent Tarihi Müzesi ve Pompeiopolis Antik Kenti yıl boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Ulusal ve uluslararası fuarlarda Taşköprü, sarımsağı, kuyu kebabı, tarihi ve kültürel değerleriyle tanıtıldı. Bin aileye gıda yardımı yapıldı. Günlük 350 kişilik aşevi hizmeti, evde sağlık, evde temizlik hizmetleri, Ramazan iftarları, aşure ikramları, sünnet şöleni hizmetlerimiz devam ediyor. Yaz Spor Okulları'nda 12 branşta bin öğrenciye, LGS'de dereceye giren öğrencilere bisiklet hediyesi verildi. Taşköprü İtfaiyesi olarak 2025'te 265 olaya müdahale ederken; Zabıta Müdürlüğü ekipleri ruhsatlandırma, pazar denetimleri ve okul önlerinde güvenlik çalışmalarını sürdürdü. Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde faal firma sayısı artarken, 2026 itibarıyla yeni yatırımların önü açıldı. 2025 yılı bütçesinde gelirler yüzde 106, giderler yüzde 97 oranında gerçekleşerek mali disiplin sağlandı" dedi.

2026 yılında yapılacak projeler hakkında da bilgilendirmede bulunan Başkan Arslan, "2026 yılı için de iddialı projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bunlar, Araç Muayene İstasyonu, Açık Cezaevi Projesi, Köprübaşı Meydan Düzenlemesi, Yöresel Ürünler Satış Alanı, Atlı Turizm Projesi, Kreş Projesi, Soğuk Hava Deposu, KYK Yurdu, TÜBİTAK destekli Bilim Merkezi Projesi ve Avrupa Birliği destekli LEADER Yerel Kalkınma Projelerini hayata geçireceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU