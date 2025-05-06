Taşköprü'de 151 Yıldır Süregelen Hıdırellez Geleneği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Taşköprü'de 151 Yıldır Süregelen Hıdırellez Geleneği Coşkuyla Kutlandı

Taşköprü\'de 151 Yıldır Süregelen Hıdırellez Geleneği Coşkuyla Kutlandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 151 yıldır kesintisiz olarak sürdürülen Hıdırellez geleneği, Erik köyünde dualar ve etkinliklerle kutlandı. Katılımcılar baharın gelişini simgeleyerek yağmur duasında bulundu.

06.05.2025 13:43  Güncelleme: 13:46
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Kastamonu (İHA) – Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 151 yıldır kesintisiz olarak sürdürülen Hıdırellez geleneği bu yıl da yaşatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Erik köyünde, 151 yıldır kesintisiz olarak sürdürülen Hıdırellez geleneği, bu yıl da dualarla ve coşkulu bir katılımla kutlandı. Baharın gelişini simgeleyen bu özel günde, köy halkı yağmur duası ederek bereketli bir yıl temennisinde bulundu.

Etkinliğe katılan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Kastamonu Milletvekilimiz Serap Ekmekci ve İlçe Başkanımız Hüseyin Erol ile birlikte Erik köyümüzde, Hıdırellez mevlidine katıldık. Baharın gelişi, doğanın uyanışı ve bereketin simgesi olan bu özel günde, geçmişlerimiz için dualar ettik, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Rabbim yapılan duaları kabul eylesin. Bu güzel geleneği yaşatan ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ise vatandaşlarla yakından ilgilendi. Geleneksel kutlamalarda vatandaşları yalnız bırakmayan Başkan Yamalı, "Kültürümüzü yaşatmak ve değerlerimize sahip çıkmak bizlerin en temel sorumluluğudur. Erik Köyü'nde 151 yıldır sürdürülen bu gelenek sadece bir tören değil, aynı zamanda birliğimizin ve kardeşliğimizin sembolüdür. Her zaman köylülerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Program boyunca katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Köy Muhtarı Şaban Yamalı, etkinliğin dayanışma ruhu içinde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kutlamalara Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekçi, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın yanı sıra çevre ilçe ve köylerden yüzlerce vatandaş da katılım sağladı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taşköprü'de 151 Yıldır Süregelen Hıdırellez Geleneği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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