Taşköprü'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Taşköprü'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Taşköprü\'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında kadınlar eğlenceli bir akşam geçirdi. Yerel sanatçılar Cemal Bilgin ve Ilgaz'ın sahne performanslarıyla renklenen etkinlikte, belediye başkanı kadınların önemini vurguladı.

26.02.2025 15:17  Güncelleme: 15:18
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Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında, ilçede yaşayan kadınlar doyasıya eğlendi.

Taşköprü Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle kadınlar için program düzenledi. Açık Hava Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programda, kadınlar keyif dolu bir akşam yaşadı. Yerel sanatçı Cemal Bilgin ve sevilen sanatçı Ilgaz, sahne performanslarıyla geceye renk kattı. Cemal Bilgin'in duygu dolu şarkıları ve Ilgaz'ın enerjik performansı, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Programda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Kadınlarımız, üretkenlikleri ve fedakarlıklarıyla hayatın her alanında büyük bir değer taşıyor. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum" dedi.

Başkan Arslan, sanatçılar Cemal Bilgin ve Ilgaz'a plaket takdim ederken, eşi Nebahat Arslan ve kadınlarla birlikte pasta keserekMK-Y özel günlerini kutladı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taşköprü'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı - Son Dakika

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