Taşköprü\'de Gençler Karakucak Güreşi Türkiye Şampiyonası Düzenleniyor

Taşköprü Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle Gençler Karakucak Güreşi Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilecek.

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenecek Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali çerçevesinde Karakucak Güreşi Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapılacak.

15 Ağustos Cuma günü Taşköprü Şehir Stadyumu'nda saat 10.30'da başlayacak şampiyona, birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek müsabakalar, festival coşkusuna geleneksel sporun ruhunu da katacak.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, vatandaşları şampiyonayı izlemeye davet ederek, "Festivalimize bu yıl bir yenilik daha ekliyoruz. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun katkılarıyla Türkiye Şampiyonasını ilçemizde gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU