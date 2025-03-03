Taşköprü'de Ramazan Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
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Taşköprü'de Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

Taşköprü\'de Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

Taşköprü Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla aileler ve çocuklar için özel etkinlikler düzenliyor. 7 Mart'ta başlayacak olan program, eğlenceli gösterilerle dolu olacak ve 4 hafta sürecek.

03.03.2025 16:01  Güncelleme: 16:03
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Taşköprü Belediyesi tarafındanaileler ve çocukları için Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, 7 Mart Cuma günü başlayacak.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, aileler ve çocuklar için özel bir etkinlik programı hazırladıklarını duyurdu.7 Mart Cuma günü saat 20.00'de Açık Hava Düğün Salonu'nda başlayacak olan Ramazan etkinlikleri, birbirinden eğlenceli gösterilerle çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlikler, 14 Mart, 21 Mart ve 28 Mart Cuma akşamları saat 20.00'de devam edecek.

Başkan Arslan, çocukların Ramazan ayını neşeyle geçirmeleri için hazırlanan programın büyük bir coşku içinde gerçekleşeceğini belirterek, tüm çocukları ve ailelerini etkinliklere davet etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taşköprü'de Ramazan Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika

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