Taşların arasında kurt, dağ keçileriyle görüntülendi

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Dağ keçileri ile kurt aynı karede görüntülendi

ERZİNCAN - Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri ile kurt aynı karede görüntülendi.

Karlı dağları aşıp göç yoluna koyulan dağ keçileri tabiata ayrı bir güzellik katarken, avcıları da onları yalnız bırakmıyor.

Mevsime bağlı zirvelerden alçak kesimlere inen dağ keçileri kış aylarında göç yoluna koyuluyor. Göç yolunda karlı zirvelere çıkan yaban keçileri dron ile havadan görüntülendi. Dağ keçileriyle birlikte kadraja giren kurt ise dikkat çekti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce bu ana ait video paylaşılarak, "Doğanın sessiz sınavı. Kurt ve keçiler aynı karede. Yaşat-koru-sev" notu düşüldü.