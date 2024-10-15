Taşlıçay'da Otopark Projesi ile Güvenli Giriş ve Çıkışlar Sağlanıyor - Son Dakika
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Taşlıçay'da Otopark Projesi ile Güvenli Giriş ve Çıkışlar Sağlanıyor

Taşlıçay\'da Otopark Projesi ile Güvenli Giriş ve Çıkışlar Sağlanıyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, sokak ve yol genişletme çalışmaları kapsamında yapılan otopark projesi, güvenli giriş ve çıkışlar sağlamak amacıyla düzenleniyor. Bayat ailesi, belediyeye 8 metrelik bir alan hibe ederek bu çalışmalara destek verdi.

15.10.2024 09:11  Güncelleme: 09:13
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde uzun süredir devam eden sokak ve yol genişletme çalışmaları, ilçe halkının günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik önemli adımlarla sürdürülüyor.

Özellikle yapımı devam eden otopark projesi kapsamında giriş ve çıkışların daha güvenli hale getirilmesi amacıyla Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak'ın talepleri doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılıyor.

Bu kapsamda ilçenin kıymetli isimlerinden Kerim Bayat ve Muhsin Bayat, otoparkın giriş ve çıkışlarının daha güvenli olabilmesi adına belediyeye 8 metrelik bir alanı hibe etti. Bu fedakar davranışlarıyla ilçenin kalkınmasına katkıda bulunan Bayat ailesi, halkın büyük takdirini kazandı.

Başkan Budak, otopark girişinde başlatılan çalışma ile giriş ve çıkışların daha güvenli hale geleceğini belirtti. Ayrıca, dar sokaklardaki genişletme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ve ilçenin genel trafik akışının rahatlatılacağını vurguladı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taşlıçay'da Otopark Projesi ile Güvenli Giriş ve Çıkışlar Sağlanıyor - Son Dakika

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