Tatil için internetten araç kiralamak istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü - Son Dakika
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Tatil için internetten araç kiralamak istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü

20.07.2022 00:57
Tatil için internetten araç kiralamak istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü

Kırıkkale'de 10 günlük tatilini ailesiyle birlikte şehir dışında geçirmek isteyen bir vatandaş, kurumsal oto kiralama şirketi gibi görünen sahte ve kopya site üzerinden iletişim kurduğu dolandırıcılara 5 bin 400 lirasını kaptırdı.

Kırıkkale'de 10 günlük tatilini ailesiyle birlikte şehir dışında geçirmek isteyen bir vatandaş, kurumsal oto kiralama şirketi gibi görünen sahte ve kopya site üzerinden iletişim kurduğu dolandırıcılara 5 bin 400 lirasını kaptırdı.

Milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı tanınmış sitelerin sahtesini yaparak arama motorlarında üst sıralara çıkartan dolandırıcılar, araç kiralamak isteyen vatandaşları tuzağına çekiyor. Kırıkkale'nin Yahşihan ilesinde yaşayan Saadettin Cançatal (30), 10 günlük tatilini ailesiyle birlikte Antalya'da geçirmek için internet sitesi üzerinden araç kiralamak istedi. İnternette araştırma yapan Cançatal, bir oto kiralama firmasıyla iletişime geçti ve firma yetkilileriyle görüştükten sonra 5 bin 400 TL'sini bilgileri verilen banka hesabına gönderdi. Bir süre sonra firma ile iletişim kurmak isteyen Cançatal, dolandırıldığını anlayınca durumu Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Firma yetkilileri hakkında şikayetçi olan Cançatal, cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulundu. Saadettin Cançatal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, seyahat etmek için internet sitesi üzerinden araç kiralamak isterken 5 bin 400 lira dolandırıldığını söyledi.

"IBAN'ına para atmamı söylediler"

17 Temmuz 2022 tarihinde tatile gitmek için internet üzerinden başvuru yaptığını ifade eden Cançatal, "Mevcut doğru olan adreslerini kopyalayıp sahte hesaba çevirip WhatsApp destek hattı üzerinden benimle iletişime geçtiler. Öncelikle konuştuk, görüşme sağlandı. Sonra hesap bilgilerini gönderdiler. IBAN'ına para atmamı söylediler. Akabinde tekrar 'Aracı ne zaman alabilirim, ne zaman kiralayabilirim' diye yazışmalarımı gördü fakat sonrasında beni engellediler. Sonra aradım açmadılar. Diğer farklı numaralardan, eşimin hattından, kuzenlerimin hattından aradım aynı numaraları. Fakat onları da engellediler. Ben böyle bir süreç geçirdim. Kandırıldım, dolandırıldım. Emniyete de suç duyurusunda bulundum. Şimdi emniyetten geliyorum" dedi.

"Arabayı görmeden kesinlikle kiralamayın"

Vatandaşların bu tür internet sitelerine güvenmemeleri gerektiğini anlatan Cançatal, "Vatandaşlarımızın lütfen ama lütfen gerek internet sitelerine gerek bu gibi şirketlere güvenmemesini ve dikkat etmesini rica ediyorum. Arabayı görmeden kesinlikle kiralamayın. Asla para yatırmayın. Ben mağdurum, mağduriyetimi de dile getirdim emniyetteki arkadaşlarımıza. Sizler de mağdur olmayın derim" diye konuştu. - KIRIKKALE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Antalya, Tragger, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tatil için internetten araç kiralamak istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatil için internetten araç kiralamak istedi, dolandırıcıların tuzağına düştü - Son Dakika
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