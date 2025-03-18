Tatvan'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika
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Tatvan'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Tatvan\'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

18.03.2025 13:06  Güncelleme: 13:08
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anma programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde devam etti. Burada günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve tiyatro gösterisi sahnelendi. Programın ardından şehit mezarları ziyaret edilerek dualar edildi ve kabirlere karanfil bırakıldı.

Törene Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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