Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çatılarda biriken kar yığınlarını bellerine bağladıkları iple temizleyen ev sahipleri, tehlikeye adeta meydan okuyor.
Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde 50 santimetreyi geçen kar kalınlığı, birçok yolun ulaşıma kapanmasına da neden oldu. Kapalı yollar bir biri açılırken, şehir merkezindeki kar yığınları da kamyonlarla taşınıyor. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü Tatvan'da çatılarda biriken kar kütleleri ise büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar ise tehlikeyi bertaraf etmek için bellerine bağladıkları iple çatılarda kar temizleme mesaisine başladı. Kameralara yansıyan görüntülerde, beline ip bağlayıp çatıdaki karı temizleyen vatandaş yürekleri ağızlara getirdi.
Bellerine sardıkları ipi çatının bir noktasına bağlayarak güvenliklerini kendilerince alan vatandaşlar, tehlikeye rağmen küreklerle çatılardaki karı yere atıyor. - BİTLİS
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Son Dakika › Yerel › Tatvan'da Ev Sahipleri Çatılardaki Karları İple Temizliyor - Son Dakika
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