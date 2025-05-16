Tatvan\'da Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 10. Komando Tugay Komutanlığı tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Çevre bilincinin artırılması ve doğanın korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, kurum amirleri, öğrenciler ve askerler katıldı.

Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı tarafından organize edilen fidan dikim etkinliğiyle, ilçede bulunan Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı daha da genişletildi. Etkinlik, çevre değerlerinin korunması, geliştirilmesi, erozyonla mücadele edilmesi ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakılması hedefleriyle gerçekleştirildi. Programda çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, etkinliğin önemine dikkkat çekerek, "Çevre bilincini yaygınlaştırmak ve doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getirmek hepimizin görevi. Bugün burada dikilen her fidan, geleceğimiz için atılmış değerli bir adımdır" ifadelerini kullandı. - BİTLİS