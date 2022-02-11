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Tatvan'da kar yağışı etkisi arttırdı, çok sayıda araç kara gömüldü - Son Dakika

Tatvan'da kar yağışı etkisi arttırdı, çok sayıda araç kara gömüldü

11.02.2022 17:57

Tatvan'da kar yağışı etkisi arttırdı, çok sayıda araç kara gömüldü Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç kara gömüldü.

Tatvan'da kar yağışı etkisi arttırdı, çok sayıda araç kara gömüldü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç kara gömüldü.

Tatvan'da etkili olan kar yağışının ardından temizlenmeyen ve hareket etmeyen araçların üstünde oluşan kar, araç sahiplerine zor anlar yaşattı. 3 gündür kar yağışı sebebi ile kullanmadıkları araçlarına bu sabah işe gitmek için binmek isteyen vatandaşlar, birçok yerinin beyaz örtü ile kaplandığını gördü. Bazı vatandaşlar kolları sıvayıp kürek yardımıyla araçlarını kardan kurtarmaya çalışırken, bazıları ise yürümeyi tercih etti.

Öte yandan, araçlarını soğuk havadan korumak isteyen vatandaşlar battaniye ile kapattı.

Kar yağışı nedeniyle ağaç dalları yağan karın ağırlığına dayanamayarak kırılırken, parklar ise kara gömüldü.

Tatvan'da kar yağışı etkisi arttırdı, çok sayıda araç kara gömüldü
Tatvan'da kar yağışı etkisi arttırdı, çok sayıda araç kara gömüldü
Tatvan'da kar yağışı etkisi arttırdı, çok sayıda araç kara gömüldü

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Tragger, Bitlis, Tatvan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tatvan'da kar yağışı etkisi arttırdı, çok sayıda araç kara gömüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatvan'da kar yağışı etkisi arttırdı, çok sayıda araç kara gömüldü - Son Dakika
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