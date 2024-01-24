(BİTLİS-ÖZEL) Tatvan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra akşam saatlerinde Tatvan ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışından sonra yüksek kesimler beyaz gelinliğini giyerken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Etkisini bir kaç gün daha sürdürecek olan kar yağışı beraberinde soğuk havayı da getirdi. Termometrelerin eksi 6 dereceyi gösterdiği Tatvan'da hayat adeta durma noktasına geldi. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken vatandaşlar ise kardan adeta kaybolan araçlarını temizlemekte güçlük çekti.