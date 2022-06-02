Tatvan'da şehitler için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
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Tatvan'da şehitler için mevlit programı düzenlendi

02.06.2022 17:55
Tatvan'da şehitler için mevlit programı düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda şehit düşen Güvenlik Korucusu Yücel Aki ve Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın şehadetlerinin yıl dönümünü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda şehit düşen Güvenlik Korucusu Yücel Aki ve Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın şehadetlerinin yıl dönümünü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyünde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve şehitler için yapılan dualarla son buldu. Mevlit programının ardından şehit Yücel Aki'nin köyde bulunan mezarı ziyaret edilerek dua yapıldı.

Düzenlenen programda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Geçtiğimiz yıl bugün şehit olan iki kardeşimiz Teğmen Baki Koçak ile güvenlik korucumuz Yücel Aki anısına, Şehit Yücel Aki'nin köyünde düzenlenen mevlit programına katıldık. Biz onları unutmadık ve hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlara sabırlar diliyorum" dedi.

Gerçekleştirilen mevlit programında Vali Çağatay, şehidin ailesiyle de ayrıca yakından ilgilendi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, dağıtılan ikramlarla son buldu. - BİTLİS

Tatvan'da şehitler için mevlit programı düzenlendi
Tatvan'da şehitler için mevlit programı düzenlendi
Tatvan'da şehitler için mevlit programı düzenlendi
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Kaynak: İHA

Güvenlik Korucusu, Jandarma, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tatvan'da şehitler için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika


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