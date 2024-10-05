Tatvan\'da şehitler ve mazlumlar için dua edildi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Şehirlerin kalbi camilerimizde buluşuyoruz, şehitlerimiz ve mazlumlar için duadayız" programı düzenlendi.

Tatvan Müftülüğü tarafından Bilal-i Habeş Camisi'nde yatsı namazına müteakip düzenlenen program çerçevesinde şehitler ve mazlum Müslümanlar için dua edildi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu cami cemaati, yatsı namazını kıldıktan sonra İlçe Müftüsü Bilal Şengül'ün okuduğu duaya 'amin' dedi. Başta terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçikler olmak üzere tüm dünya Müslümanları için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. - BİTLİS