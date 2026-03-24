TAV Havalimanları'nda Görev Değişiklikleri - Son Dakika
TAV Havalimanları'nda Görev Değişiklikleri

TAV Havalimanları\'nda Görev Değişiklikleri
24.03.2026 16:42
Candemir Akyıldız, 1 Mayıs 2026'da TAV Ege ve Milas-Bodrum Genel Müdürü olarak atanacak.

Candemir Akyıldız, 1 Mayıs 2026 itibarıyla TAV Ege ve TAV Milas- Bodrum Genel Müdürü olarak atandı. Görevi Akyıldız'a devreden Erkan Balcı, TAV Havalimanları Holding'de Havalimanları Optimizasyon ve Dijital Projeler Direktörü görevini üstlenecek. TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu ise 1 Nisan itibarıyla emekliye ayrılacak.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları'nda gerçekleşecek üst düzey görev değişiklikleri açıklandı.

25 yıldır grupta yer alan ve 2021'den bu yana Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü olarak görev yapan İclal Kayaoğlu, 1 Nisan itibarıyla emekliye ayrılacak.

2009'dan bu yana İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın başında bulunan TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, 1 Mayıs itibarıyla merkezi İstanbul'da bulunan holdingde Havalimanları Optimizasyon ve Dijital Projeler Direktörü olarak görevine devam edecek. Candemir Akyıldız, 1 Mayıs 2026 itibarıyla TAV Ege ve TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü olarak İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanlarından sorumlu olacak. Akyıldız ve Balcı, TAV Havalimanları Holding Grup Başkanı - Havalimanları (COO) Mete Erna'ya bağlı olarak görev yapacak.

Diğer atamalar da şu şekilde gerçekleşti:

TAV Milas-Bodrum Teknik Hizmetler Koordinatörü olarak görev yapan Okay Taşdemir, 1 Nisan 2026 itibarıyla TAV Milas-Bodrum Direktörü olarak atandı.

TAV Havalimanları Holding Ticari İşler Koordinatörü Erdost Erden, 1 Mayıs 2026 itibarıyla TAV Ege Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Candemir Akyıldız hakkında

1981 doğumlu Candemir Akyıldız, havalimanı operasyonları, yönetimi ve stratejik gelişim alanlarında 25 yıllık liderlik deneyimine sahip deneyimli bir havacılık yöneticisidir. Yıldız Teknik Üniversitesi Ulaştırma Yönetimi bölümünde eğitim almış, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Executive MBA derecesi elde etmiştir. Kariyerine 2001 yılında TAV İstanbul'da başlamış; farklı coğrafyalarda ve grup şirketleri bünyesinde ondan fazla havalimanının tasarımı, inşaat süreçlerinin yönetimi ve operasyonel hazırlık aşamalarında önemli rol oynamıştır.2021 yılında Havalimanları Direktörü olarak atanmış ve TAV Havalimanları portföyü genelinde operasyonel strateji ile standardizasyon süreçlerine liderlik etmiştir.ACI World Facilitation & Services Standing Committee (Kolaylaştırma ve Hizmetler Komitesi) üyesi olan Akyıldız, aynı zamanda ACI AMPAP (Havalimanı Yönetimi Profesyonel Akreditasyon Programı) sertifikasına sahiptir. Evli ve iki çocuk babasıdır, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. - İSTANBUL

Son Dakika Yerel TAV Havalimanları'nda Görev Değişiklikleri - Son Dakika

SON DAKİKA: TAV Havalimanları'nda Görev Değişiklikleri - Son Dakika
Advertisement
