Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Avrupa Nikferliler Derneği\'nin 30. Yıl Kutlamasında Hemşehrileriyle Bir Araya Geldi

Avrupa Nikferliler Derneğinin 30. Yıl kutlamalarına katılan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, hemşehrileriyle bir araya geldi. Kutlamalara katılan Başkan Tatık, "Beraberlik ruhunu kilometreler ötesinde bile yaşatıyor oluşunuz bizler için büyük bir gurur ve ilham kaynağıdır" dedi.

Avrupa Nikferliler Derneği 30. yıl kutlamaları için davet edilen Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık katılım sağladı. Kutlamalar kapsamında Başkan Tatık, dernek yönetimi ile birlikte esnafları ziyaret ederken aynı zamanda gençlerle bir araya geldi. Kutlamalarda açıklamalarda bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Bu birlik ve beraberlik ruhunu kilometreler ötesinde bile yaşatıyor oluşunuz bizler için büyük bir gurur ve ilham kaynağıdır" dedi. Konuşmalarının ardından Avrupa Nikferliler Derneği, Başkan Tatık'a plaket takdim edildi.

"Nikfer'imiz nerede olursa olsun en güzel şekilde temsil edilmeyi fazlasıyla hak ediyor"

Kutlamaları katılmaktan büyün onur duyduğunu ve ayrıca kilometreler ötesinden bile birlik ve beraberliği yaşattıklarını dile getiren Başkan Tatık, "Avrupa Nikferliler Derneği'nin 30. yıl kutlamalarında bizleri içtenlikle ağırlayan, sevgiyle kucaklayan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Tavas'ımız, Nikfer'imiz ve her bir mahallemiz; nerede olursa olsun en güzel şekilde temsil edilmeyi, en güçlü şekilde var olmayı fazlasıyla hak ediyor. Sizlerin bu birlik ve beraberlik ruhunu kilometreler ötesinde bile yaşatıyor oluşunuz bizler için büyük bir gurur ve ilham kaynağıdır. Nazik misafirperverliğiniz, samimi sohbetleriniz ve içtenliğinizle bize hissettirdiğiniz o aidiyet duygusu, geleceğe dair umutlarımızı daha da pekiştirdi. Bu anlamlı günde birlikte olmaktan büyük onur duydum. Her birinize kalpten şükranlarımı sunuyorum" dedi. - DENİZLİ