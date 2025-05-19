Tavas'ta 19 Mayıs Coşkusu: Elif ve Necati ile Gençler Eğlendi

Tavas 19 Mayıs coşkusunu Necati ve Saykolar ile yaşadı

6 yaşındaki Elif, okuduğu İstiklal Marşı ile duygu dolu anlar yaşattı

DENİZLİ - Tavas Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserinde sahne alan sevilen müzik grubu Necati ve Saykolar, gençleri coşturdu. Sahnede İstiklal Marşını okuyan 6 yaşındaki Elif, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Tavas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na uzanan Gençlik Haftası'na özel konser düzenledi. Tavas Belediye Meydanında düzenlenen Gençlik Haftası konserinde, Denizlili sevilen müzik grubu Necati ve Saykolar sahne aldı. Birbirinden güzel şarkıları Tavaslı gençler için söyleyen Necati ve Saykolar, muhteşem performansı ile büyük beğeni aldı. Cem Karaca, Barış Manço gibi usta sanatçıların da şarkılarını seslendiren grup, gençlere harika bir akşam yaşattı. Gecenin sürprizi olarak 6 yaşındaki Elif Duru Abacı, İstiklal Marşını okuyarak vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Konserde alana dolduran binlerce kişiye seslenen Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yaptığı konuşmada, 19 Mayısı tarihinin Türk Milletinin uyanış ve direniş günü olduğunu söyledi. Başkan Tatık, "Bugün burada bir dirilişin, Türk Milletinin yeniden uyanışı olan 19 Mayıs'ın arifesindeyiz. 19 Mayıs bizim onurumuz, şerefimizdir tarih boyunca kutlanacak bir bayramdır. 19 Mayıs ruhunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Atatürk 19 Mayıs'ta sadece bir direniş başlatmadı. Aynı zamanda gençlere bir emanet bıraktı. Bu ülkenin direnişinin gençlerle olacağını belirtti ve bu ülkeyi gençlere emanet bıraktı. Bizlerde gençlerimizin önünde onlara ışık olmaya çalışıyoruz. Memleketimizi hep beraber aydınlık yarınlara ulaştıracağız. Motorları maviliklere süreceğiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun" dedi.