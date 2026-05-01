Tavas'ta emeğin bayramı sofrada kutlandı; Başkan Tatıl'tan anlamlı buluşma - Son Dakika
01.05.2026 20:35  Güncelleme: 20:36
Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, şehrin temizliğinden ve bakımından sorumlu olan saha personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Kamu hizmetinin aksamaması adına normal şartlarda resmi tatillerde de vardiyalı olarak çalışan belediye işçileri, bu yıl Başkan Tatık'ın özel hassasiyetiyle bayramı sahada değil, kurulan gönül sofrasında kutladı.

Belediyecilik hizmetlerinin 7/24 esasına dayalı olması nedeniyle bayram günlerinde bile görev başında olan temizlik ve saha personeli için bu yıl farklı bir uygulama hayata geçirildi. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Hizmet bir şekilde yürür ama kırılan gönüller onarılamaz" anlayışıyla, bayramın asıl sahibi olan işçilerin dinlenmesi ve onurlandırılması için saha çalışmalarına ara vererek personeliyle sofra başında buluştu.

"Biz büyük bir aileyiz"

Öğle saatlerinde gerçekleşen buluşmada, protokol kurallarını bir kenara bırakarak işçilerin yanına oturan Başkan Kadir Tatık, personeliyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Tavas'ın her sokağında emeği olan işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Tatık, belediye çalışanlarının birer "personel" olmanın ötesinde, Tavas'ın geleceğini inşa eden birer aile ferdi olduğunu vurguladı. Bu anlamlı buluşma, belediye koridorlarında ve sahada hakim olan "Gönül Belediyeciliği" anlayışının en somut örneği olarak kayda geçti.

Tavas'ı daha güzel bir yarın için çalışan işçilerin bayramını yürekten kutlayan Başkan Tatık; "Bizim anlayışımızda işçi, sadece işi yapan değil; bu şehre hayat veren, onu ayakta tutan asli güçtür. Bugün 1 Mayıs; yani bu şehrin her sokağında izi olan, gecesini gündüzüne katan işçi kardeşlerimin günü. İstedik ki, her gün bizim için ter döken mesai arkadaşlarımız, bu özel günü çalışarak değil, bir nebze de olsa nefes alarak geçirsinler. Bizim için en büyük proje, çalışanımızın yüzündeki tebessümdür. Ekmeğini helalinden kazanan, Tavas'ı daha güzel bir yarın için ilmek ilmek dokuyan tüm işçi kardeşlerimin bayramını yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Advertisement
