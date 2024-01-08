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Tavşanlı'da engellilere destek etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Tavşanlı'da engellilere destek etkinliği düzenlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde engelli bireylere yardım amacıyla düzenlenen anlamlı etkinlikte, engelliler için özel olarak üretilen mumlar satışa sunuldu. Etkinlik, Kütahya Sakatlar Derneği'nin öncülüğünde gerçekleşti ve Tavşanlı Ticaret Odası ve Kadın Girişimciler Odası'nın katkılarıyla düzenlendi. Etkinlikte, engellilere yönelik spor faaliyetlerine de dikkat çekildi ve dernek tarafından yapılan faaliyetlerin geniş kapsamlı olduğu belirtildi.

Tavşanlı\'da engellilere destek etkinliği düzenlendi
08.01.2024 - 23:08,  Güncelleme: 23:15
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Tavşanlı'da kadın girişimcilerden anlamlı etkinlik

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde engelli bireylere yardım amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte engellilerin özel olarak üretilen mumlar satışa sunuldu.

Kütahya Sakatlar Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen engellilere destek etkinliği, Tavşanlı Ticaret Odası ve Kadın Girişimciler Odası'nın katkılarıyla ilçenin yerel büyük marketlerinin birinin girişinde gerçekleşti. Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte, engelliler için özel olarak üretilen mumlar satışa sunuldu.

Şube Başkanı Hatice Yakar etkinliğin amacını ve derneklerinin çalışmalarını anlatırken, engellilere yönelik spor faaliyetlerinden de bahsetti. Bedensel engelliler için sporun maliyetine dikkat çeken Yakar, malzemelerin ve cihazların pahalı olduğunu vurguladı.

Dernek tarafından yapılan faaliyetlerin geniş kapsamlı olduğunu belirten Yakar şunları söyledi: "Kütahya'nın genelinde il ve ilçelerinde köylerinde bedensel engellilere hizmet vermeye çalışıyoruz. Binin üzerinde manuel sandalye dağıtımımız oldu. Beş yüze yakın akülü arabamız var. Altı tır yurt dışından araç getirip dağıttık engellilerimize. Kütahya'da engelli araçlarımızı biz kendimiz tamir ediyoruz."

Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Eczacı Şule Ozan Aslan, dernek olarak gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerinden ve Tavşanlı'daki etkinliklerinden bahsederken, engellilere yönelik yapılan çalışmalara vurgu yaptı. Aslan,"Biz daha önce Kütahya Girişimci Kadınlar Kurulu olarak protokol ziyaretlerinde çiçek hediye götürmek yerine Sakalar Derneği'ne engelli arabası götürmeyi düşündük. Biri akülü olmak üzere 16 tane engelli arabası hediye ettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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