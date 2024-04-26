Tavşanlı'da fide satışları arttı - Son Dakika
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Yerel

Tavşanlı'da fide satışları arttı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sebze fidesi satışlarında yoğunluk başladı. Üretici ve pazarcıların da bu günlerde uğrak yeri olan fidecilerde hareketlilik gözleniyor. Fide satışları 2024 yılı için başladı. Çiftçiler, domates, biber, salatalık gibi çeşitleri dikmeye başladılar. Ön siparişlerini verenlerin siparişleri hazırlanıyor. Sezon çiftçilere hayırlı olsun.

26.04.2024 19:08
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Tavşanlı'da fide satışları arttı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sebze fidesi satışlarında yoğunluk başladı.

Üretici ve pazarcıların da bu günlerde uğrak yeri olan fidecilerde hareketlilik gözleniyor.

Karapelit köyünden üretici ve pazarcılardan Rıdvan Özkaya, "Bugün buraya kışlık ürün için sipariş vermeye geldim. Domates ve biber de mevsimine göre siparişlerimizi veriyoruz. Güzel ürünler var ve 4-5 yıldan bu yana fide alışverişimizi yapıyoruz. Bugün de siparişlerimizi vermeye geldik. "

Durak Mahallesi'nde bulunan işyerinde sebze fidesi satan Kadir Şabahat, "Fide satışlarımız 2024 yılı için başladı. Fide çeşitlerimiz geldi. Çiftçilerimiz gerek sera, gerek açık tarlalara dikimlerini yapmaya başladılar. Hemen hemen tüm fide çeşitleri geldi. Şu anda domates, biber ve salatalık çeşitleri dikiyorlar. Haziran ayı itibariyle karnıbahar, brokoli gibi çeşitlerin dikimi başlar. Ön siparişlerini vermeye başlayan arkadaşların siparişlerini hazırlıyoruz. Şu anda biber çeşitlerimiz, salatalıklarımız, domates çeşitlerimiz var. Daha önce görülmeyen çeşitlerimiz var. Sezonumuz çiftçilerimize hayırlı olsun. " dedi.

Kaynak: İHA

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