Tavşanlı\'da Gaziler Günü Töreni

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Hayrettin Baskın, Hv. İkm. Alb. Ali Duran, Garnizon Komutanı Tuğrul Demiryürek, Belediye Başkan Vekili İrfan Güleç, şehit ve gazi dernekleri temsilcileri Atatürk anıtına çelenk sundu. Uzm.J. VI. Kad. Çvş. Zekeriya Gülöz'ün günün anlam ve önemi konuşması ardından, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 sınıf öğrencisi Şeyma Kaygısız ve bir Kıbrıs gazisi gazilerle ilgili şiirini okudu.

Daha sonra İlçe Kaymakamı Hayrettin Baskın, Hv.İkm.Albay Ali Duran, Belediye Başkan Vekili İrfan Güleç, Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, protokol mensupları ilçede faaliyet yürüten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tavşanlı Temsilciliği, Tavşanlı Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım Araştırma Derneği, Tavşanlı Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret edildi.

Program Tavşanlı Mezarlığı'nda bulunan şehitlik ziyaretiyle devam etti. Kur'an-ı kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan tarafından dua edildikten sonra program sona erdi. - KÜTAHYA