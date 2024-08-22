Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan öğrenci Mustafa Affan Ertekin, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Kızılay'a teslim etti.
Tavşanlı Kızılay Şubesi Başkanı Mümtaz Serdaroğlu konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı;
"Küçük gönüllümüz Mustafa Affan harçlıkları ile doldurduğu Kızılay kumbarasını şubemize getirerek ihtiyaç sahipleri için kullanılmasını istedi. Kendisi küçük, gönlü büyük yavrumuzu bu güzel davranışı için tebrik ediyoruz." - KÜTAHYA
Son Dakika › Yerel › Tavşanlı'da Öğrenci Kızılay'a Harçlıklarını Bağışladı - Son Dakika
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