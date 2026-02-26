Tavşanlı\'da Ümmet İftarı Tekke Camii\'nde Yapıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geleneksel hale gelen "Ümmet İftarı", bu yıl soğuk hava nedeniyle Tekke Camii'nde gerçekleştirildi. Mazlum coğrafyalardaki Müslümanlarla dayanışma sergilemek amacıyla düzenlenen programda, çocuklar için "Ramazan Treni" yürüyüşü de yapıldı.

Tavşanlı'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa organize ettiği "Ümmet İftarı", geniş bir katılımla icra edildi. Yıllardır Cumhuriyet Meydanı'nda açık havada düzenlenen program, bu yıl çocukların ve ailelerin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için Tekke Camii içine taşındı. İftar öncesinde, Saraybosna'da yıllardır uygulanan "Ramazan Treni" geleneği Tavşanlı sokaklarında hayat buldu. Saat Kulesi önünde toplanan aileler ve çocuklar, ilahiler eşliğinde Tekke Camii'ne kadar "Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşte, Ramazan ayının manevi coşkusu ilçeye yayıldı.

Programın amacına dair açıklamalarda bulunan Tavşanlı İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Talha Kılınç, 2006 yılından bu yana bu geleneği sürdürdüklerini belirtti. Kılınç, "Bu yıl Ramazan'ın ümmet iftarını sivil toplum örgütleri olarak birlik içinde yapıyoruz. Amacımız, mazlum ve mahzun coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimizi anlayabilmek, onlarla hemhal olmaktır. Onların yediklerini yemek, onların halini bir nebze olsun hissedebilmek adına 'az aşla' iftarımızı yaptık. Tavşanlı'daki bu birliktelik, milli ve manevi konulardaki ortak duruşumuzun bir nişanesidir" dedi.

Programa ilahileriyle renk katan Ender Gençler İlahi Korosu adına konuşan Hamza Nazir Saltabaş ise, Ramazan ayı boyunca ilçedeki camilerde Enderun usulü teravih namazı geleneğini yaşattıklarını ifade ederek, tüm ilçe halkını bu manevi atmosfere davet etti.

İftar sofrasında simit, hurma ve su gibi mütevazı ikramlarla oruçlarını açan vatandaşlar, hep birlikte edilen duaların ardından camiden ayrıldı. - KÜTAHYA