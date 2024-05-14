Tavşanlı'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Tavşanlı'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Y.B., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Operasyon sonucunda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Tavşanlı'da yılbaşından bu yana tutuklu sayısı 8'e, il genelinde ise 79'a yükseldi.

14.05.2024 00:37
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Tavşanlı'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye sevk edilen Y.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ö.D. isimli kullanıcı şahsın Y.B.isimli şahıstan uyuşturucu madde satın alacağı bilgisine istinaden şüpheli şahıslara yönelik yapılan takiple uyuşturucu madde alışverişinin gerçekleştiği tespit edildi. Yakalanan ve yapılan üst aramasında, 2.41 gram metamfetamin ele geçirilen Ö.D. isimli şüpheli şahıs serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti şüphelisi Y.B. isimli şahsın yakalanmasına yönelik ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 3 adet ecstasy hap, 2.81 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kurusıkı silah ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan Y.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yılbaşından bu yana uyuşturucu madde imal ve ticareti çerçevesinde tutuklu sayısı Tavşanlı'da 8'e, il genelinde ise 79'a yükseldi.

Kaynak: İHA

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