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Tavşanlı'da yaralı bulunan Gökçe Delice Kuşu tedavi edilecek - Son Dakika

Tavşanlı'da yaralı bulunan Gökçe Delice Kuşu tedavi edilecek

11.02.2022 10:47
Tavşanlı'da yaralı bulunan Gökçe Delice Kuşu tedavi edilecek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan nesli tükenmekte olan Gökçe Delice Kuşu'nun tedavi edileceği bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan nesli tükenmekte olan Gökçe Delice Kuşu'nun tedavi edileceği bildirildi.

Atmacagiller familyasından, IUCN Kırmızı Liste'ye göre LC (Az Endişe Veren) olarak belirlenen ve günden güne sayıları azalış gösteren göçmen türlerden biri olan Gökçe Delice kuşu (Circus cyaneus) Tavşanlı İlçesi Tunçbilek Beldesi sınırları içinde vatandaşlarca yaralı olarak bulundu. Tavşanlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliğince Tavşanlı Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilen Gökçe Delice kuşu tedavisinin tamamlanmasının ardından uçabilecek duruma geldiğinde doğaya geri bırakılacak. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da yaralı bulunan Gökçe Delice Kuşu tedavi edilecek

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Tunçbilek, Tavşanlı, Kütahya, Gökçe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tavşanlı'da yaralı bulunan Gökçe Delice Kuşu tedavi edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tavşanlı'da yaralı bulunan Gökçe Delice Kuşu tedavi edilecek - Son Dakika
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