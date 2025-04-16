Tavşanlı'da Yeşil Gelecek Çalıştayı Gerçekleştirildi

Tavşanlı'da 'Yeşil gelecek' masaya yatırıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi, Türkiye'nin 2053 Sıfır Karbon Emisyon Vizyonu doğrultusunda düzenlenen önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen "Tavşanlı Geleceğini Tartışıyor" başlıklı etkinlikte, ilçenin yeşil dönüşüm sürecine dair stratejik adımlar ve potansiyel fırsatlar ele alındı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TTSO Başkanı Davut Efe, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşümü de beraberinde getiren kapsamlı bir vizyon olduğunu ifade etti. Efe, Tavşanlı'nın üretim kültürü ve insan kaynağıyla bu süreçte öncü olabileceğine inandığını belirterek, yerel ekonominin güçlendirilmesi, eğitim ve girişimcilik destekleri ile sosyal uyum projelerinin önemine dikkat çekti.

"Söz konusu Tavşanlı ise, biz her türlü çalışmaya ve paydaşlığa hazırız"

Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin de çalıştayda yaptığı konuşmada, ilçenin menfaatleri doğrultusunda her türlü iş birliğine açık olduklarını vurguladı. Başkan Derin, "Söz konusu Tavşanlı ise, biz her türlü çalışmaya ve paydaşlığa hazırız" diyerek, ortak projelere destek verme kararlılığını yineledi.

Avrupa İklim Eylem Ağı saha araştırması yürütücüsü Hülya Çeşmeci ise sunumunda Tavşanlı'nın enerji üretimiyle Türkiye'nin sanayileşmesine sağladığı katkıya dikkat çekti. Çeşmeci, ilçenin bu süreçte çevresel ve sosyal açıdan ağır bedeller ödediğini belirterek, adil bir geçişle sağlıklı bir çevre ve onurlu iş imkanlarının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Çalıştaya, TTSO Başkanı Davut Efe ve Belediye Başkanı Ali Kemal Derin'in yanı sıra bakanlık temsilcileri, Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Katılımcılar, Tavşanlı'nın geleceğine dair projeleri ve çözüm önerilerini tartışarak, ortak bir vizyon oluşturma çabası içerisinde bulundu. İlçenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunacak fikirlerin paylaşıldığı etkinlik, geniş katılım ve yapıcı diyalog ortamıyla dikkat çekti.