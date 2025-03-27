Tavşanlı'da Zanaat Atölyeleri ile Öğrencilere Fırsat - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tavşanlı'da Zanaat Atölyeleri ile Öğrencilere Fırsat

Geniş Video İzle

Tavşanlı'da uygulamalı zanaat atölyeleri, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmesine yardımcı oluyor.

27.03.2025 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavşanlı'da öğrenciler zanaat atölyelerinde yeteneklerini geliştiriyor

Haftada bir gün meslek liselerindeki atölyelerde uygulamalı eğitim alarak el becerilerini geliştirme şansı yakalıyorlar

KÜTAHYA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Zanaat Atölyeleri" projesi, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ortaokul öğrencilerine yeni fırsatlar sunuyor.

Özellikle 7. ve 8. sınıf öğrencileri, haftada bir gün meslek liselerindeki atölyelerde uygulamalı eğitim alarak el becerilerini geliştirme şansı yakalıyor.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Harun Alparslan, proje kapsamında şu anda mobilya atölyesinde çalışmalar yapıldığını belirtti. Yakın zamanda metal işleri, elektrik ve elektronik atölyelerinin de faaliyete geçeceğini ifade eden Alparslan, "Bu proje sayesinde öğrencilerimiz yeteneklerini keşfediyor. BİLSEM'e gidemeyen öğrenciler için de önemli bir alternatif oluşturuyoruz" dedi.

Proje, sadece bir okulla sınırlı kalmayarak ilçe genelinde yaygınlaşıyor. Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilgisayar, Haymeana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise giyim atölyeleri öğrencileri ağırlıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı'nın atölyeleri ziyaret ederek öğrencilerle birlikte çalışma yapması da projeye verilen desteği gösterdi.

Zanaat Atölyeleri projesiyle öğrencilerin mesleki eğilimlerinin erken yaşta tespit edilmesi, pratik beceriler kazanmaları ve meslek liselerine bilinçli yönlendirilmeleri hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde atölye çeşitliliğinin artırılması ve daha fazla öğrenciye ulaşılması planlanıyor. Bu yenilikçi proje, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geleceğe hazırlanmaları için önemli bir adım olarak görülüyor.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Haberler, Tavşanlı, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tavşanlı'da Zanaat Atölyeleri ile Öğrencilere Fırsat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
İstanbul’da Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. İstanbul'da Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

17:58 İstanbul’da Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. İstanbul'da Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:06 Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
04:39 Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 18:12:14. #7.11#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Zanaat Atölyeleri ile Öğrencilere Fırsat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement