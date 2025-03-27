Tavşanlı'da Zanaat Atölyeleri ile Öğrencilere Fırsat

Tavşanlı'da öğrenciler zanaat atölyelerinde yeteneklerini geliştiriyor

Haftada bir gün meslek liselerindeki atölyelerde uygulamalı eğitim alarak el becerilerini geliştirme şansı yakalıyorlar

KÜTAHYA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Zanaat Atölyeleri" projesi, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ortaokul öğrencilerine yeni fırsatlar sunuyor.

Özellikle 7. ve 8. sınıf öğrencileri, haftada bir gün meslek liselerindeki atölyelerde uygulamalı eğitim alarak el becerilerini geliştirme şansı yakalıyor.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Harun Alparslan, proje kapsamında şu anda mobilya atölyesinde çalışmalar yapıldığını belirtti. Yakın zamanda metal işleri, elektrik ve elektronik atölyelerinin de faaliyete geçeceğini ifade eden Alparslan, "Bu proje sayesinde öğrencilerimiz yeteneklerini keşfediyor. BİLSEM'e gidemeyen öğrenciler için de önemli bir alternatif oluşturuyoruz" dedi.

Proje, sadece bir okulla sınırlı kalmayarak ilçe genelinde yaygınlaşıyor. Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilgisayar, Haymeana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise giyim atölyeleri öğrencileri ağırlıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı'nın atölyeleri ziyaret ederek öğrencilerle birlikte çalışma yapması da projeye verilen desteği gösterdi.

Zanaat Atölyeleri projesiyle öğrencilerin mesleki eğilimlerinin erken yaşta tespit edilmesi, pratik beceriler kazanmaları ve meslek liselerine bilinçli yönlendirilmeleri hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde atölye çeşitliliğinin artırılması ve daha fazla öğrenciye ulaşılması planlanıyor. Bu yenilikçi proje, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geleceğe hazırlanmaları için önemli bir adım olarak görülüyor.