Tavşanlı\'dan Yangın Kahramanlarına Destek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi sakinleri, dün Bursa'nın Harmancık ilçesi yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere destek olmak için tek yürek oldu. Yangınla mücadele eden kahramanlara ulaştırılmak üzere çeşitli gıda, içecek ve su temini konusunda büyük bir dayanışma örneği sergileniyor.

Tavşanlılı vatandaşlar, yangın bölgesine erzak ve yardım malzemesi ulaştırılması için adeta seferberlik ilan etti. Kimi vatandaşlar kendi araçlarını temin ederek lojistik destek sağlarken, kimileri de yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere iş gücü ve erzak desteği sunuyor.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Tavşanlı halkının desteği ekiplere moral ve güç veriyor. - KÜTAHYA