Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ek hizmet binasının temeli atıldı - Son Dakika
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Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ek hizmet binasının temeli atıldı

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Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ek hizmet binasının temeli atıldı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde inşa edilecek olan Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın temel atma töreni gerçekleştirildi.

10.05.2025 11:05  Güncelleme: 11:29
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Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ek hizmet binasının temeli atıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde inşa edilecek olan Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, duygusal bir anı yaşadığını belirtti. 45 yıl önce doğduğu hastanenin ek bina temel atma törenine katılmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Ceviz, 2026'nın ikinci yarısında hizmete açılacak hastanenin teknik özellikleri hakkında bilgi verdi. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz: "45 yıl önce doğduğum hastaneye Rabbim nasip etti. Şimdi ek bina açılışı için burada bulunuyoruz. 55 servis 20'si yoğun bakım yatağı tamamı nitelikli yataklardan oluşan 75 yatağıyla 36 poliklinik odasıyla 31 diyaliz ünitesiyle 243 kapalı açık engelli otoparkıyla Tavşan halkımızın hizmetine sunacağımız hastanemiz için çalışmalar son sürat devam ediyor. Bugün temel atma törenini yaptığımız hastanemiz inşallah 2026 yılının ikinci arasında itibariyle halkımızın hizmetine açılacaktır."

Törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, son 20 yılda Türkiye'nin sağlıkta gerçekleştirdiği büyük dönüşüme dikkat çekerek şunları söyledi: "Bir zamanlar sabahın erken saatlerinde hastane kapılarında kuyruklarda bekleyen vatandaşlarımız, artık beş yıldızlı otel konforunda hizmet veren hastanelerde ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor. 85 milyon vatandaşımıza ücretsiz sağlık hizmeti sunan dünyada başka bir ülke yok. Bu başarı, milletine kıymet veren bir anlayışın ve güçlü bir devletin ürünüdür."

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, törende yaptığı konuşmada sağlıkta devrim yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta bir devrim yaptık. Şehir hastanelerinden aile hekimlerine, acil hizmetlerden evde bakıma kadar her alanda insanımızın hayatına dokunduk" dedi.

Vali Musa Işın, sağlık altyapısının güçlenmesiyle birlikte artık Kütahya'dan dış illere hasta sevkinin ciddi oranda azaldığını, ileri düzey ameliyatların Kütahya'da başarıyla gerçekleştirildiğini de vurguladı. Vali Işın ayrıca, Tavşanlı'nın sadece bir ilçe değil, bölgesel ölçekte bir merkez olduğunu ve daha fazla yatırımı hak ettiğini belirtti.

Törene; Kütahya Valisi Musa Işın, Milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Uzman Doktor Emrah Ceviz, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, basın mensupları, protokol üyeleri, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından temel atma butonuna basılarak inşa süreci resmen başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ek hizmet binasının temeli atıldı - Son Dakika

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