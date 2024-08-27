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Tavşanlılı genç çift gözyaşları ile toprağa verildi

KÜTAHYA - Kütahya'dan Ankara'ya bir iş için gittikleri esnada geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden genç çift, toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde Eskişehir Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Tavşanlı'ya bağlı Tepecik Beldesi dondurma işletmecisi Halil Kayıhan ve yanında yolcu konumunda bulunan eşi Derya Kayıhan hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden genç çiftin cenazeleri Tepecik Beldesi Orta Cami'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ile belde mezarlığına defin edildi. Cenazeye Tavşanlı ve ilçelerinden binlerce kişi katıldı.

Cenaze namazından önce genç çiftin aileleri taziyeleri kabul etti. Genç çiftin 12 yaşında bir çocukları olduğu öğrenildi.

Cenaze namazı ile helallik alınmasının ardından genç çift Tepecik Belde mezarlığına yan yana defnedildi.