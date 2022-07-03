Tayini çıkan hakim ve savcılar, veda gecesi ile uğurlandı

HSYK Yaz Kararnamesi ile tayini çıkan başsavcı, savcı ve hakimler düzenlenen gece ile Düzce'ye veda etti.

Düzce Adliyesi'nden, 2022 Yılı Adli Yargı Ana kararnamesi ile tayini çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükran Şanlıer Çelik ile birlikte toplam 23 hakim ve cumhuriyet savcısı Düzce'ye veda etti. Hakim ve cumhuriyet savcıları için düzenlenen veda yemeğine, Adalet Komisyonu Başkanı Mert Gümüşay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Baro Başkanı Taner Çakır ile Düzce Adliyesi, Cezaevi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli katıldı. Gecede, kararname ile Düzce'ye veda eden tüm hakim ve savcılara çalışmalarından dolayı plaket verildi.

Başsavcı Çelik'in adliyeden ayrılışı sırasında ise tüm hakim ve savcılar ile adliye çalışanları Sedat Çelik'i uğurlamak için adliye çıkışına geldi. Adliyeden ayrılmak üzere çıkış yapan Başsavcı Çelik, tüm adliye personelini karşısında görünce duygusal anlar yaşandı. - DÜZCE