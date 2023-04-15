Tayland Başbakanı su savaşına katıldı - Son Dakika
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Tayland Başbakanı su savaşına katıldı

15.04.2023 18:19

- Tayland Başbakanı su savaşına katıldı Tayland, yeni yılı ve bereketi temsil eden su festivalini (Songkran) ülkede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ederken, Başbakan Prayut Chan-o-cha başkent Bangkok sokaklarında su savaşlarına katıldı.

- Tayland Başbakanı su savaşına katıldı

BANGKOK - Tayland, yeni yılı ve bereketi temsil eden su festivalini (Songkran) ülkede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ederken, Başbakan Prayut Chan-o-cha başkent Bangkok sokaklarında su savaşlarına katıldı.

Güney Asya ülkesi Tayland'da yeni yıl ve ülkenin en büyük bayramı olarak kutlanan Songkran festivali, sokaklarda yapılan su savaşları ve etkinliklerle kutlanıyor. Bayramın ilk günü tapınak ziyareti gerçekleştiren Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, ikinci gün başkent Bangkok sokaklarında düzenlenen su savaşlarına katıldı. Ülkede yaklaşan seçimler öncesinde son günlerde yerel halkla sıkça bir araya gelen Prayut'un, başkent sokaklarında kısa süreli katılım gösterdiği su savaşları sonrası tamamen ıslandığı görüldü.

İzdiham yaşandı

Son üç yıldır ülkedeki Covid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle gerçekleştirilmeyen Songkran su festivaline, bu yıl yerli halkın yanı sıra yabancı turistlerin de ilgisi oldukça yoğun oldu. Başkent Bangkok'un ünlü eğlence sokağı Khaosan'da su savaşlarına yoğun katılım nedeniyle izdiham yaşandı. Polisin müdahalede bulunmak zorunda kaldığı izdiham sonrası eğlence alanına giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tayland Başbakanı su savaşına katıldı - Son Dakika
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