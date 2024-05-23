Tayland'dan Türkiye'ye Motosikletle Gelen 66 Yaşındaki Kajzar Chrestophe: Türkiye'de Değişiklikler Var - Son Dakika
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Tayland'dan Türkiye'ye Motosikletle Gelen 66 Yaşındaki Kajzar Chrestophe: Türkiye'de Değişiklikler Var

Tayland\'dan Türkiye\'ye Motosikletle Gelen 66 Yaşındaki Kajzar Chrestophe: Türkiye\'de Değişiklikler Var

Tayland'da makine mühendisliği yapan 66 yaşındaki Kajzar Chrestophe, 10 yıl aradan sonra motosikletiyle 9 bin 677 kilometre aşarak Türkiye'ye geldi. Türkiye'de yaklaşık 25 bin kilometre yol yapan Chrestophe, Türkiye'nin gezilecek yerlerini keşfederken, insanların eskiden mutlu olduğunu ancak şimdi daha üzgün göründüğünü ifade etti.

23.05.2024 12:11
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Tayland'dan 9 bin 677 kilometre yol aşarak Türkiye'ye gelen ve motosikletiyle şehir şehir gezen 66 yaşındaki Kajzar Chrestophe, Bolu'nun Mudurnu ilçesine ulaştı. Türkiye'de yaklaşık 25 bin kilometre yaptığını ifade eden Chrestophe, "Türkiye'ye yıllar önce geldim. İnsanlar çok mutluydu. Şimdi herkes üzgün görünüyor" dedi.

Tayland'da Makine Mühendisliği yapan 66 yaşındaki Kajzar Chrestophe, 10 yıl aradan sonra motosikletiyle 9 bin 677 kilometre aşarak Türkiye'ye geldi. Türkiye'de yıllar önce aldığı motosikletiyle şehir şehir gezen Kajzar Chrestophe, Türkiye'de 25 bin kilometre yaptı. Gittiği il ve ilçelerde kamp kurarak Türkiye'nin gezilecek yerlerini gezen Chrestophe, Türkiye'nin çok gezilecek yeri olduğunu belirtti. Eşini Tayland'da bırakarak motosikletiyle birlikte Türkiye'nin gezilmedik yerini bırakmayan Chrestophe, Bolu'nun Mudurnu ilçesine ulaştı. Burada mola veren Chrestophe tercüman aracılığıyla Türkiye hakkındaki yorumlarını paylaştı. Türkiye'de eskiden insanların mutlu olduğuna değinen Kajzar Chrestophe, şimdi ise insanların daha üzgün bir halde olduğunu ifade etti. Son kez Türkiye turu yapacağını dile getiren 66 yaşındaki Chrestophe, yaşlandığını söyledi.

Makine Mühendisliği yaptığını söyleyen Chrestophe, "Şuana kadar 25 bin kilometre yaptım. Türkiye'ye yıllar önce geldim. İnsanlar çok mutluydu. Şimdi herkes üzgün görünüyor. Türkiye'de çok değişiklik olmuş. Binalar çoğalmış. Türkiye çok güzel. Görülecek çok değeri var. Yaşanacak bir yer. Motosikletimi uzun zaman önce 15 bin avroya aldım. Şehir şehir gezdim. Artık 66 yaşındayım bu benim son seyahatim, yaşlandım. Eşim Tayland'da benimle gelmek istemiyor. Gittiğim yerlerde kamp kuruyorum eşim rahat edemiyor" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tayland'dan Türkiye'ye Motosikletle Gelen 66 Yaşındaki Kajzar Chrestophe: Türkiye'de Değişiklikler Var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'dan Türkiye'ye Motosikletle Gelen 66 Yaşındaki Kajzar Chrestophe: Türkiye'de Değişiklikler Var - Son Dakika
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