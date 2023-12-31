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Tayland, Yeni Yılı Görkemli Şekilde Kutladı - Son Dakika
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Tayland, Yeni Yılı Görkemli Şekilde Kutladı

Tayland, TSİ 20.00'da 2024 yılına coşkuyla girdi. Başkent Bangkok'ta düzenlenen etkinliklerde yerel halk ve yabancı turistler yeni yılın gelişini renkli görüntülerle kutladı. Icon Siam, Central World ve Wat Arun Tapınağı'nda gerçekleşen etkinliklere katılım büyük oldu. Güney bölgelerinde ise sahil bölgelerinde ve halk plajlarında kutlamalar yapıldı.

Tayland, Yeni Yılı Görkemli Şekilde Kutladı
31.12.2023 - 21:15,
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Güney Asya ülkesi Tayland, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılı görkemli şekilde kutladı.

Tayland, TSİ 20.00'da 2024 yılına coşkuyla girdi. Başkent Bangkok'ta şehrin çeşitli bölgelerinde düzenlenen etkinliklerde yerel halk ve yabancı turistler yeni yılın gelişini renkli görüntülerle kutladı. Başkentin geleneksel kutlama alanlarından Icon Siam, Central World ve Wat Arun Tapınağı'nda gerçekleşen etkinliklere yerel ve yabancı katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Bangkok'un Chao Phraya Nehri'nde yer alan Icon Siam'da düzenlenen kutlamalarda çeşitli konserler, yarışmalar, dron şov ve dans gösterilerinin yanı sıra 50 bin havai fişek ile oldukça görkemli bir geri sayım gerçekleştirildi.

Tayland'ın güney bölgelerinde ise yeni yıl kutlamaları sahil bölgelerinde ve halk plajlarında yapıldı. Hava sıcaklığının son günlerde 30 derecenin üzerinde seyrettiği Phuket, Krabi ve Pattaya gibi tatil şehirlerinde düzenlenen yılbaşı kutlamalarında turistler doyasıya eğlendi. - BANGKOK

Kaynak: İHA
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