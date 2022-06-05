Tayvan'da Tiananmen olayları 33'üncü yılında anıldı - Son Dakika
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Tayvan'da Tiananmen olayları 33'üncü yılında anıldı

05.06.2022 15:15
Tayvan'da Tiananmen olayları 33'üncü yılında anıldı

Çin'in Başkenti Pekin'de 1989 yılında, öğrencilerin düzenlediği protesto gösterileri sırasında hayatını kaybedenler için yüzlerce Tayvanlı dün akşam başkent Taipei'deki Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelerek, hem bir anma töreni düzenledi hem de 33 sene önce yaşananları protesto etti.

Çin'in Başkenti Pekin'de 1989 yılında, öğrencilerin düzenlediği protesto gösterileri sırasında hayatını kaybedenler için yüzlerce Tayvanlı dün akşam başkent Taipei'deki Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelerek, hem bir anma töreni düzenledi hem de 33 sene önce yaşananları protesto etti.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan Özgürlük Meydanı yılın en büyük protestosuna ev sahipliği yaptı. Meydanda toplanan yüzlerce Tayvanlı 33 sene önce Çin'in başkenti Pekin'de yaşanan kanlı protestolarda hayatını kaybedenleri andı. Tayvanlı yazar Jeremy Chiang, protesto gösterisinde yaptığı konuşmada, "Bu, demokrasinin aynı zamanda ne kadar değerli ve kırılgan olduğunu gösteren bir sembol. Demokrasiyi önemseyen insanların demokrasi için ayağa kalkması gerekiyor, yoksa her yerde bulunan otoriter insanlar bizim demokrasiyi savunmadığımızı düşünebilirler" dedi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "33 yıl önce bugün, 4 Haziran Tiananmen Olayı meydana geldi. 4 Haziran'ı anmak için yıllardır mum ışığı nöbetlerinin tutulduğu Hong Kong'da, bu yıl ilk kez 4 Haziran anma toplantıları için hiçbir başvuru yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Tsai ayrıca açıklamasında, "Bu tür kaba önlemlerin insanların hafızasını silemeyeceğine inanıyoruz. Dünyada demokrasinin tehdit altında olduğu ve otoriterliğin yaygınlaştığı bir zamanda, demokratik değerleri daha da fazla savunmalı ve kararlılıkla, demokrasi ve özgürlük ideallerini paylaşan uluslararası ortaklara karşılıklı destek vermeliyiz" dedi.

Çin Komünist Partisi emrinde olan Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) 4 Haziran 1989 günü Pekin'in merkezinde bulunan Tiananmen Meydanı'nda gösteri yapan öğrencilerin üzerine yürümüş ve gösterileri silah kullanarak bastırmıştı. Çin Kızıl Haçının açıkladığı rakamlara göre olayda 2 bin 600 kişi hayatını kaybetmişti. Bazı kaynaklar ise bu sayının 10-20 bin olduğunun tahmin edildiğini açıkladı. - TAİPEİ

Tayvan'da Tiananmen olayları 33'üncü yılında anıldı
Tayvan'da Tiananmen olayları 33'üncü yılında anıldı
Tayvan'da Tiananmen olayları 33'üncü yılında anıldı
Tayvan'da Tiananmen olayları 33'üncü yılında anıldı
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Hong Kong'daki diplomatik temsilcilikler, Pekin'in uyarısına rağmen Tienanmın'ı andı Hong Kong'daki diplomatik temsilcilikler, Pekin'in uyarısına rağmen Tienanmın'ı andı Pekin'de 33 yıl önceki Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler anıldı Pekin'de 33 yıl önceki Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler anıldı
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Taipei, Pekin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tayvan'da Tiananmen olayları 33'üncü yılında anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayvan'da Tiananmen olayları 33'üncü yılında anıldı - Son Dakika
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