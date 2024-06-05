Tayvan'da Toprak Kayması: Çok Sayıda Araç Toprak Altında Kalırken 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Tayvan'da Toprak Kayması: Çok Sayıda Araç Toprak Altında Kalırken 4 Kişi Yaralandı

Tayvan'ın Keelung şehrinde meydana gelen toprak kayması sonucu bir dağ yolu geçişinde 9 araç, bir kamyon ve bir motosiklet toprak altında kaldı. Olayda 4 kişi yaralandı ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Toprak kaymasının depremler ve şiddetli yağışlar sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

05.06.2024 16:00
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Tayvan'ın kuzeyinde bulunan Keelung şehrinde araçların geçişi sırasında bir dağ yolu geçişinde meydana gelen toprak kaymasında çok sayıda araç toprak altında kalırken 4 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı anlar telefon kameraları ile an be an kaydedildi.

Tayvan'ın kuzeyindeki Keelung şehrinde deniz kenarında bulunan bir dağ geçiş yolunda toprak kayması meydana geldi. 3 Haziran'da yaşanan olayda dağdan kopan kaya parçası ve toprak yığını nedeniyle 9 araç, bir kamyon ve bir de motosiklet toprak altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin özel eğitimli köpek ve dronlar ile olay yerinde başlattıkları arama çalışmaları sonucu 4 kişi sıkıştıkları araçlardan yaralı olarak kurtarıldı. Olayın gerçekleştiği anlar çevredeki vatandaş ve sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tayvanlı yetkililer, toprak kaymasının büyük ihtimalle Hualien ilçesindeki depremler ve son birkaç günde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelmiş olabileceğini bildirdi. Toprak kayması sonucu yolun ve yakınlarda bulunan otoparkın 1 hafta sonra tekrar açılacağı kaydedildi.

Yaralıların hastanede tedavi altına alındıkları ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - TAİPEİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tayvan'da Toprak Kayması: Çok Sayıda Araç Toprak Altında Kalırken 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayvan'da Toprak Kayması: Çok Sayıda Araç Toprak Altında Kalırken 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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