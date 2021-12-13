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Tayvanla ilişkilerini kesen Nikaragua, Çin'den 1 milyon Covid-19 aşısı aldı - Son Dakika

Tayvanla ilişkilerini kesen Nikaragua, Çin'den 1 milyon Covid-19 aşısı aldı

13.12.2021 13:30
Tayvanla ilişkilerini kesen Nikaragua, Çin'den 1 milyon Covid-19 aşısı aldı

Nikaragua, Tayvan ile diplomatik ilişkisini kesmesinin ardından Çin'den 1 milyon Covid-19 aşısı aldı.

Nikaragua, Tayvan ile diplomatik ilişkisini kesmesinin ardından Çin'den 1 milyon Covid-19 aşısı aldı.

Nikaragua, geçtiğimiz günlerde Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek Çin'in "Tek Bir Çin" politikasını duyurmuştu. Nikaragua'nın Tayvan adımının ardından Pekin'den de Covid-19 desteği geldi. Pekin'e ziyaret gerçekleştiren Nikaragua hükümet yetkilileri, 200 bin aşı bağışı haberi ile ülkelerine döndü. Pekin merkezli Air China uçağı ile taşınan aşılar Nikaragua'ya ulaştı. Toplamda 1 milyon doz alacak olan Nikaragua'ya ilk olarak 200 bin Sinopharm aşısı teslim aldı.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın oğlu ve Danışmanı Laureano Ortega Murillo, Nikaragua halkına 200 bin aşı bağışı haberi ile döndüklerini açıklayarak Pekin ile ilişkilerin düzeltilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Nikaragua'da yetişkin nüfusun yüzde 38'i tam olarak aşılanırken, yüzde 67'si ise tek doz aşı alabildi.

Pekin yönetimi, Tayvan'ın kendisine bağlı olduğunu savunurken, Tayvan ise Çin'den hiçbir zaman resmi olarak bağımsızlığını ilan etmemiş olsa da, kendisini bağımsız demokratik bir devlet olarak görüyor.

Tayvan'ı Çin'in resmi temsilcisi olarak tanıyan ülke sayısı Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in 2016 yılının Mayıs ayında göreve başlamasının ardından 21'den 14'e düştü. - MANAGUA

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Nikaragua, Tayvan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tayvanla ilişkilerini kesen Nikaragua, Çin'den 1 milyon Covid-19 aşısı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvanla ilişkilerini kesen Nikaragua, Çin'den 1 milyon Covid-19 aşısı aldı - Son Dakika
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